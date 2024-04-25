Çorlu tren kazasıyla ilgili karar duruşması bugün

Mısra Öz: Sorumluların peşini bırakmayacağız

13 sanıklı davanın Şubat ayında görülen son duruşmasında karar çıkması beklenirken, sanıkların son savunmasının alınmadığı gerekçesiyle duruşma 25 Nisan'a ertelenmişti.Kazada oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve davanın simge takipçilerinden biri olan Mısra Öz de BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "sorumlu kişilerin tutuklandıklarını görmek istediklerini" söyledi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmada, bugünkü duruşmaya katılacağını söyledi.Özel, 29 Şubat'ta katıldığı davanın ardından verdiği, "25 Nisan’da çok daha büyük bir kalabalıkla burada olacağım" sözünü hatırlatarak, "Yarın Çorlu’da Santral Park’ta buluşarak annelerin arkasında onların haykırışlarına eşlik etmek için barışçıl yürüyüş hakkını kullanarak onlarla birlikte mahkeme salonuna doğru belirlenen güzergahta yürüyeceğim. Yarın Çorlu annelerini yalnız bırakmayın, beni seven arkamdan gelsin" dedi.Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilmesine rağmen hala tutuklu bulunan Can Atalay da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Bu dava, sadece hukuki bir süreç değil, aynı zamanda bir vicdan meselesidir" dedi.Atalay, "2018 yılında gerçekleşen bu katliamda hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını duymak ve adalet taleplerine destek vermek hepimizin yurttaşlık görevi olmalıdır. Ancak bir arada olursak sosyal cinayetlerin gerçek sorumlularının yargılanması ve benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması mümkün" ifadesini kullandı.Kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "6 yıldır yaptıkları göstermelik yargılamada, bizlerin zorlaması ile 13 sanık yargılanabildi. Bu sanıkların içinde sorumluluğu olanların artık bir ceza alıp, tutuklandıklarını görmek istiyoruz" dedi.Mısra Öz, bundan sonrasında ise "Daha üst sorumluluğu olan ve hiç ifadesi dahi alınmayan dönemin genel müdürleri İsa Apaydın ve Veysi Kurt, Genel Müdür yardımcıları ve bürokratlarının peşini bırakmayacaklarını" söyledi.Konuyu üst mahkemeye, hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacaklarını belirten Öz, "Kamuoyu zaten gerçek sorumluları biliyor. Yargıdakiler de biliyor ama ne yazık ki gereğini yapmıyor" ifadesini kullandı.Önceki gün X hesabından kazada ölen çocukların fotoğraflarını paylaşan Mısra Öz "Dün 23 Nisan’ı kutlayamayan bu çocukların, yarın 6 yıldan beri süren göstermelik davası var. Ölümlerine sebep olan üç beş sorumsuz adamı yargı karşısına çıkartıp, sorgulayamayan bir hukuk sistemi ile karşı karşıyayız. Elbet hesabı sorulacak" diye yazdı.