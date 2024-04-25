Samanyolu Haber /Politika / AKP'li başkan, gider ayak hortumlamış /25 Nisan 2024 09:16

AKP'li başkan, gider ayak hortumlamış

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’taki ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi AKP’den CHP’ye geçti. Bir önceki seçimde yüzde 29 olan CHP’nin oy oranını 44.9’a çıkaran yeni belediye başkanı Av. Haydar İkizer tespit edilen usulsüzlüklere dikkat çekti.

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Beş binden fazla ağır hasarlı ve yıkılan bina olan Pazarcık’ta halkın üçte birinin konteynerlerde kaldığına dikkat çeken Başkan İkizer, “Halkın değişim isteği, deprem sonrası yaşanan çaresizlikle daha da arttı” dedi.

İkizer, iktidarın tüm bakanları ve milletvekilleriyle bölgeye çıkarma yaparak deprem sonrası dağıtmadıkları para, eşya ve yardım malzemesini seçim döneminde dağıttıklarını vurguladı.

Cumhuriyet’e konuşan İkizer yaşanan usülsüzlükleri şöyle anlattı:

‘FAZLADAN 102 PERSONEL’

“Seçimden önceki son mesai saatinde 4,5 milyon liralık fatura kabul edilmiş. Son haftada Elbistan Belediyesi’nden üç mühendis bizim belediyeye geçirilmiş. Bu üç mühendisi de belediye başkan yardımcısı yapmışlar. Geçmiş dönemde belediyenin araçları vardı, sırf rant için daha maliyetli olduğu halde araç kiralamaya dönmüşler. 

Biz geldik, kamyon yok, kepçe yok, çöp kamyonu yok. Belediyede normalde 150 personel yetecekken personel sayısı 257 olmuş. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız ama bankamatikleri tespit edip göndereceğiz. Belediyemizin 177 milyon borcu var. Düşünün, yıllık misafir ağırlama masrafı 800 bin lira. Kime ne yedirip ne içiriyorsunuz? İstanbul, Ankara, Adana, Mersin gibi büyükşehirlerden destek sözü aldık. Projelerimiz hazır. Kentimizi yeniden inşaat edeceğiz.”
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