Sinan Ateş soruşturmasında cinayete dava yok ama haberine var

İstanbul Başsavcılığı, “Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş'in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş!” haberi nedeniyle Aranca hakkında “gizliliği ihlal” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, “konunun haber değeri taşıdığı değerlendirilebilir ise de haberin yapılış tarzı ve gerek bulunmamasına rağmen rapor içeriği ve görsellerinin tamamının yayınlanmasının haber verme sınırını aştığı” öne sürüldü. Aranca’nın davaya konu haberi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından 2 ayrı ödüle layık görülmüştü.





Gizliliği ihlal suçlaması

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’nın en merkezi yerlerinden olan Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Cinayete ilişkin soruşturmada defalarca savcı değişikliği yaşandı. Soruşturmanın üzerinden 16 ay geçmesine karşın iddianame de düzenlenmedi. Ancak İstanbul Başsavcılığı, cinayet üzerindeki sis perdesini aralayan bilirkişi raporunu haberleştiren T24 muhabiri Asuman Aranca hakkında “gizliliği ihlal” iddiasıyla dava açtı.





“Haber değeri var ama…”

İddianamede, söz konusu haber ile gizli olan soruşturma dosyasında bulunan bilirkişi raporunun içeriği ve kişiler arasında haberleşme içerdiğinde tereddüt bulunmayan görsellerinin “tamamının” internet haber sitesinde yayınlandığı öne sürüldü. Ancak iddianamede, “konunun haber değeri taşıdığı” belirtilmesine karşın, “gizliliğin ihlali” suçunun düzenlendiği TCK’nın 285. maddesi 6. Fıkrasında yer alan “Soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin haber verme sınırları aşılmaksızın haber konusu yapılması suç oluşturmaz” hükmünün göz ardı edilmesi dikkat çekti.





“Haberin yapılış tarzı” haber verme sınırını aşmış

İddianamede, “konunun haber değeri taşıdığı değerlendirilebilir ise de; haberin yapılış tarzı ve gerek bulunmamasına rağmen rapor içeriği ve görsellerinin tamamının yayınlanmasının haber verme sınırını aştığı” iddia edildi. Aranca’nın 3 yıla kadar hapsi istendi. Aranca, hakkında dava açılmasına neden olan haberiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından internet haberi kategorisinde başarı ödülüne layık görülmüştü. Aranca’ya, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından da aynı haber nedeniyle “Yılın Başarılı Gazetecileri-2023” ödüllerinde Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik kategorisinde ödül almıştı.