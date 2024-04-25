AB, Çin’in tıbbi cihazlarına soruşturma başlattı

Çin’den AB’ye tepki





Cin’in tıbbi cihaz pazarında ABD’den sonra ikinci sırada

AB, Çinli şirketlerin üye ülkelerdeki kamu ihale pazarına erişimini sınırlayabilir

AB’nin resmi yayın organında Brüksel’in son aldığı kararla ilgili yapılan açıklamada, “Kısıtlayıcı tedbir ve uygulamalar, sistematik olarak ithal ürünlerin zararına yerli ürünlerin satın alınmasını desteklediği için Avrupa Birliği’nin yatırımcılarını, malları ve hizmetlerine önemli ve sistemli bir dezavantaj getirmekte." ifadesine yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin'in üye ülkelere yönelik tıbbi cihaz tedarikine ilişkin soruşturma başlattı.Pekin ise bu soruşturma karşısında Brüksel’i ekonomide “korumacı” tedbirlere başvurmakla suçladı.Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) haberine göre AB, Çin yönetimini tıbbi ekipman pazarında yerli tedarikçilere sübvansiyon sağlayarak, adil olmayan ticaret politikası uygulamakla suçlayarak soruşturma başlattı.Soruşturma sonucunda Çin'in AB tıbbi cihaz ihalelerine girmesine kısıtlama gelmesi gündemde.Soruşturma kapsamında konuyla ilgili AB’deki şirketlerden ve AB üye ülkelerinden bilgi toplanacak. Soruşturmanın temel amacı, Çin ile yapılacak müzakere sonucu Pekin’in Brüksel ile ticari ilişkilerini adil ve şeffaflık ilkelerine uygun yürütmesini sağlamak.Çin daha önce tıbbi cihaz pazarını yerli olmayan üreticilere kapatırken, ihalelerde yabancı üreticilere karşı alenen ayrımcılık yaptığı, kendi tedarikçilerine tıpkı elektrikli otomobillerde olduğu gibi haksız rekabeti tetikleyen sübvansiyonlar sağladığı için suçlanmıştı.Çin ve AB geçen yıl özellikle tıbbi ekipman, kozmetik ve gıda sektöründe dengeli bir ticari ilişki kurma ihtiyacı konusunda anlaşma sağlamıştı.AB’nin soruşturma açıklamasının ardından konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Brüksel’in “bu tutumunun AB’nin imajına zarar vereceği” iddiasında bulundu.Wenbin, “Dış dünyanın gördüğü tek şey AB'nin kademeli olarak korumacılığa doğru ilerlediği. Brüksel'e Çin ticaretini asılsız bir şekilde bastırmak ve kısıtlamak için her türlü bahaneyi kullanmayı bırakması çağrısında bulunuyoruz.” dedi.Çin’e yönelik araştırmalar yapan düşünce kuruluşu “MERICS”in geçen yılki raporuna göre, Çin'in tıbbi cihaz pazarı, 2022'de yaklaşık 135 milyar euro (145 milyar dolar) değerinde ve Pekin ABD'den sonra bu alanda ikinci büyük pazar konumunda.AFP, Brüksel’in başlattığı girişimin, AB’nin uluslararası kamu alım pazarlarına erişimde karşılıklılığı teşvik etmeyi amaçlayan Uluslararası Alım Aracı (International Procurement Instrument) kapsamındaki ilk soruşturma olduğunu aktardı.Soruşturma sonunda Çin'in adil olmayan bir davranışı tespit edilirse AB, Çinli şirketlerin 27 üye ülkedeki kamu ihale pazarına erişimini sınırlayabilir.