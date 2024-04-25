İran ve Pakistan'dan BM'ye İsrail çağrısı

İran ve Pakistan ilişkilerini düzeltmeye çabalıyor

İki Müslüman komşu ülke İran ve Pakistan, bu yıl daha önce benzeri görülmemiş kısasa kısas askeri saldırıların ardından ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor.

Bir süre önce karşılıklı saldırılarla ilişkileri gerilen İran ve Pakistan, çarşamba günü yayınladıkları ortak bildiriyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı.Geçtiğimiz hafta İran'ın İsfahan kentine misilleme saldırısı düzenleyen İsrail'in komşu ülkeleri ve yabancı diplomatik tesisleri "yasadışı" bir şekilde hedef aldığını belirten iki ülkenin ortak açıklaması, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Pakistan'a yaptığı üç günlük ziyaretin ardından geldi.Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak açıklamada, "İsrail rejim güçlerinin sorumsuz eyleminin zaten istikrarsız olan bölgede büyük bir tırmanış olduğunun bilincinde olarak, her iki taraf da BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail rejiminin bölgedeki maceracılığını ve komşularına yönelik yasadışı eylemlerini engellemesi çağrısında bulundu." denildi.Tahran ve İslamabad, Reisi'nin ziyareti sırasında jeopolitik sorunlar ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle gecikmelerle karşılaşan büyük bir doğalgaz boru hattı anlaşması da dahil olmak üzere ticaret ve enerji işbirliğini artırma sözü verdi.İran Cumhurbaşkanı Reisi, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ticareti yılda 10 milyar dolara çıkaracaklarını belirtti.İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Reisi ayrıca İsrail'in İran topraklarına yönelik yeni bir saldırısının dinamikleri kökten değiştirebileceği ve "Siyonist rejimden" geriye hiçbir şey kalmayacağı uyarısında bulundu.