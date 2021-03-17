Meclis'te bekliyor: Genel Kurul'da direneceğim, bütün dünya görecek

Gergerlioğlu hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Gergerlioğlu bu karara Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak itiraz etti ancak henüz bir karar çıkmadan hakkındaki karar Meclis’e gönderildi.





Bugün bu kararın Meclis Genel Kurulu’nda okunması bekleniyor. Kararın okunması durumunda ise Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürülecek, ardından milletvekili Gergerlioğlu cezaevine gönderilebilecek.

Gergerlioğlu, oğluyla beraber Meclis'teki odasında gelişmeleri bekliyor







Konuya ilişkin Meclis'teki odasında gelişmeleri takip eden Gergerlioğlu, "ben suçsuz yere cezaevine atılıyorum. Suçsuz yere bir insan önemli bir görevden ihraç ediliyor ve cezaevine atılıyor. Bundan dolayı Mustafa Şentop’un (Anayasa Mahkemesi'ni) beklemesi gerekiyordu. Çok ağır bir ceza var ortada. Bir haberi retweet ettiğim için bana ceza veriliyor. Haberi yayınlayana herhangi bir ceza yok, erişim yasağı yok, haberi paylaşan herhangi birine ceza yok. Ama barış çağrısı yapılan bir haberi paylaştığım için bana ceza veriliyor. Mustafa Şentop neden beklemeliydi? Çünkü yargı Anayasa’yı çiğnedi. Suç olmayan bir fiili suç ilan etti. Mustafa Şentop da beklemesi gereken bir kararı beklemeyerek hemen okunması kararını alarak yine başka bir suç işliyor." diyor.





DİRENECEĞİM, DÜNYA GÖRECEK





Meclis'te bugün okunması beklenen karara direneceğini belirten Gergerlioğlu şöyle konuşuyor:





"Aslında kararın okunacağına dair resmi bir açıklama yok. Ama gazetecilerin duyumları sonucu böyle bir iddia var. 14.00’ten sonra okunması durumda ben zaten Genel Kurul’da olacağım. Buna tüm dünya şahitlik edecek. Ben vekilliğin böylesine haksız hukuksuz bir şekilde düşürülmesi karşısında Genel Kurul’dan çıkmayacağım. Eğer ki zorla çıkartırlarsa yine de Meclis’ten çıkmayacağım. Sonuna kadar buna direneceğim. Bütün irademle direneceğim. Biz Kocaeli’nde, bir batı ilinde HDP olarak çok zor bir seçimi kazandık. Öyle kolay kolay elimden milletvekilliğimi alamayacaklar. 1994’te milletvekillerimiz Meclis’ten yaka paça atılıyordu, 1999’da Merve Kavakçı Meclis’ten kovalanıyordu. Maalesef yaptıkları hukuksuz demokrasi dışı davranışlarla yeni 1994’ler, yeni Merve Kavakçılar oluşturmak istiyorlar. Ben varım, boyun eğmeyeceğim. Kendileri de bütün dünyaya mahcup olacak."