Samanyolu Haber /Teknoloji / Meta yeni ve daha güçlü bir yapay zeka sistemi geliştiriyor /11 Eylül 2023 10:34

Meta yeni ve daha güçlü bir yapay zeka sistemi geliştiriyor

Wall Street Journal'da yer alan habere göre Meta, OpenAI tarafından sunulan en gelişmiş dil modeli kadar güçlü olması amaçlanan yeni bir yapay zeka sistemi üzerinde çalışıyor.

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Facebook'un ana şirketi, yeni yapay zeka modelinin gelecek yıl hazır olmasını ve bunun Llama 2 adlı ticari versiyonundan birkaç kat daha güçlü olmasını hedefliyor.

Llama 2, Meta'nın Temmuz ayında piyasaya sürülen açık kaynaklı yapay zeka dil modeli ve OpenAI'nin ChatGPT'si ve Google'ın GOOGL.O Bard'ıyla rekabet etmek üzere ortaya çıktı.

Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, ayrıntıları hala değişme aşamasında olan sistem, diğer şirketlerin karmaşık metinler, analizler ve çıktılar üreten hizmetler oluşturmasına yardımcı olacak.

Raporda, Meta'nın büyük dil modeli olarak bilinen yeni yapay zeka sistemini eğitmeye 2024'ün başlarında başlamayı beklediği de belirtildi.

OpenAI'nin ChatGPT'sinin geçen yılın sonlarında piyasaya sürülmesinden bu yana, işletmeler ve kuruluşlar yapay zeka pazarına akın etti.
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