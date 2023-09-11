Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği'nden Ruslara yeni yasak: Telefon ve araçlarıyla gelemeyecekler /11 Eylül 2023 10:31

Avrupa Birliği'nden Ruslara yeni yasak: Telefon ve araçlarıyla gelemeyecekler

AB, Rusların kişisel telefon ve araçlarıya ülkeye girişini yasakladı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Avrupa Komisyonu, yaptırım yasalarını yorumlayarak, Rus vatandaşlarının AB ülkelerine Rusya’da kayıtlı olan otomobilleri ve bazı özel eşyalarıyla giriş yapmalarını yasakladığını bildirdi.

Yaptırımlara göre ‘Rusya vatandaşlarının AB ülkelerine kişisel akıllı telefon, bilgisayar, araba ve kozmetik ürünleriyle girişe izin verilmediği, bu durumun yasaklı ithalat olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu, 8703 kodu (binek otomobiller ve on kişiden az taşımaya yönelik diğer araçlar) dahil olmak üzere, Ek XXI'de listelenen tüm araçların, Rusya menşeli olması veya bu ülkeden ihraç edilmesi durumunda özel veya ticari amaçlarla kullanılmasının bir önemi olmaksızın yasak olduğunu kaydetti.   

AB ülkelerinin gümrük yetkililerinin, yaptırım listesine dahil olan ve Rusya vatandaşlarının beraberinde getirdikleri kozmetik ürünleri, bavul, diz üstü bilgisayar, akıllı telefon gibi eşyaları da ülkeye almayabilecekleri belirtiliyor.

Temmuz ayında, Federal Almanya Cumhuriyeti Gümrük Ana Müdürlüğü Merkezi Bilgi Bürosu taraıfından yaptırımlar nedeniyle Almanya’ya araçlarıyla gelen bazı Rusya vatandaşlarının otomobillerine gümrük kapılarında el konulmuştu.

Rusya büyükelçiliği, araçlara el konulmasıyla ilgili durum açıklığa kavuşturuluncaya kadar Rus plakalı araçlarla Almanya'ya girilmemesi tavsiyesinde bulundu.
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