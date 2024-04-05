Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür isyan etti: Tayvan kadar olamayacak mıyız? /05 Nisan 2024 05:05

Naci Görür isyan etti: Tayvan kadar olamayacak mıyız?

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tayvan'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Tayvan kadar olamayacak mıyız?" diyerek yetkililere seslenen Görür, " Harekete geçmek için daha ne kadar insanımızın ölmesi gerekiyor?” dedi.

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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tayvan'daki 7.4'lük deprem üzerinden yetkililere seslendi. Görür, "Bizde olsa on binleri toprağa verirdik" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür paylaşımı şu şekilde:

"Arkadaşlar, bugün biraz dertleşelim. Biliyorsunuz son zamanlarda ısrarlı bir şekilde DEPREM DİRENÇLİ KENTLER’in mücadelesini veriyorum. Birçok şehrimize gidip bunu anlatıyorum. Depremden korkmayalım İNSANLARIMIZ DEPREMDE ÖLMESİN diyorsak bunu başarmalıyız diyorum. Şimdi bir ülkeyi ibret olsun diye örnek vermek istiyorum: Dün Tayvan’da bir deprem oldu. 

Depremin büyüklüğü 7,4, ölen insan sayısı sadece 9. Bizde olsaydı on binleri toprağa verirdik. Tayvan 1999 depreminde acı bir darbe yiyince gerekli hazırlığı yapmış, ülkeyi deprem dirençli hale getirmiştir. 

Görüyorsunuz, 7,4 deprem ve sadece 9 can kaybı. Evet küçük bir yer ama Tayvan kadar olamayacak mıyız? Harekete geçmek için daha ne kadar insanımızın ölmesi gerekiyor? DEPREM DİRENÇLİ KENTLER İSTİYORUZ."
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