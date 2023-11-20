Naci Görür'den 'Malatya depremi' açıklaması

Deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Çevre illerden de hissedilen depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
X hesabından bir mesaj paylaşan Görür; "Malatya, Ormaniçi/Pütürge’de 4.5 deprem oldu. Deprem DAF ÜZERİNDE VE ARTÇI. Endişeye mahal yok. Olabileceği beklenir. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.