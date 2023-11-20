Naci Görür'den 'Malatya depremi' açıklaması

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA





X hesabından bir mesaj paylaşan Görür; "Malatya, Ormaniçi/Pütürge’de 4.5 deprem oldu. Deprem DAF ÜZERİNDE VE ARTÇI. Endişeye mahal yok. Olabileceği beklenir. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.









Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.36'da, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.Çevre illerden de hissedilen depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.