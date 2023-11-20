Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür'den 'Malatya depremi' açıklaması /20 Kasım 2023 11:50

Naci Görür'den 'Malatya depremi' açıklaması

AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesi 4.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken; Prof. Dr. Naci Görür'den de bir açıklama geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.36'da, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Çevre illerden de hissedilen depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

X hesabından bir mesaj paylaşan Görür; "Malatya, Ormaniçi/Pütürge’de 4.5 deprem oldu. Deprem DAF ÜZERİNDE VE ARTÇI. Endişeye mahal yok. Olabileceği beklenir. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.


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