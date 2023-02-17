Samanyolu Haber /Gündem / NATO’nun Rusya ile direk çatışma ihtimali mi var? /17 Şubat 2023 20:33

NATO’nun Rusya ile direk çatışma ihtimali mi var?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile uzun bir çatışmaya hazırlanması gerektiğini söyledi.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş hakkında açıklamalarda bulunan Stoltenberg, çatışmaların “uzun yıllar sürebileceğini" belirterek, Rusya'nın operasyondaki başarısının Ukraynalılar için bir "trajedi" olacağını ve diğer devletler için de bir tehdit oluşturacağını sözlerine ekledi.

Stoltenberg, ittifaka üye 30 ülkenin Ukrayna'yı desteklemeye kararlı olduğuna vurgu yaptı. Çatışmaların süresini tahmin edemediğini belirten NATO Genel Sekreteri "her şeyin bir anda değişebileceğini" kabul etti.

Stoltenberg'e göre NATO her zaman Rusya ile "iyi ilişkilere" geri dönmek için bir fırsat arıyor.

Daha önce benzer açıklamalar NATO askeri komitesi başkanı Koramiral Rob Bauer’den gelmişti. 

Rob Bauer, Rusya ile doğrudan çatışmaya hazır olduklarını açıkladı.
Portekiz TV kanalı RTP ile yaptığı röportajda konuşan NATO komutanı Bauer aynı zamanda NATO'nun askeri inisiyatif üzerindeki tekelini kaybettiğini ve şu anda ittifakın önceliğinin yeniden silahlanma olduğunu kabul etti.

Rusya'nın stratejik hedeflerinin Ukrayna sınırlarını aştığı ve Moskova'nın "Sovyetler Birliği'nin dönüşü" için çabaladığı görüşünü dile getiren NATO komutanı, NATO ile Rusya arasındaki savaş tehdidinin devam ettiğini söyledi.

‘‘NATO ittifakının Rusya ile doğrudan çatışmaya hazır olduğunu" açıklayan Bauer, Moskova'nın planlarına ilişkin vizyonun konusunda, "Eski Sovyetler Birliği'ne dönüşten bahsediyoruz. Alında Rusya'nın stratejik hedefleri Ukrayna'nın ötesine geçtmiş durumda" dedi.
Ukrayna’daki çatışmanın sonucu ne olursa olsun Rusya’nın aynı emellere sahip olacağını iddia etti.
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