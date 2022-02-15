Samanyolu Haber /Gündem / O belediye CHP'ye geçti /15 Şubat 2022 20:32

O belediye CHP'ye geçti

Demokratik Sol Parti'den (DSP) seçilerek Kemer Belediye Başkanı olan Necati Topaloğlu, partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Antalya'nın Kemer ilçesinde, 2019 yılında yapılan seçimlerde Demokratik Sol Parti'den (DSP) belediye başkanı seçilen Necati Topaloğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Necati Topaloğlu'na parti rozetini bugün yapılan CHP Grup Toplantısı'nda taktı. Topaloğlu ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Emin Gül, Hasan Ali Acar, Mehmet Şahin ve Mustafa Akın da CHP saflarına katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda  ''Partimize katılan Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu, Büyükşehir Meclis Üyelerimiz Mustafa Akın, Mehmet Şahin, Hasan Ali Acar ve Emin Gül'e rozetlerini Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantı Salonu’nda taktı. Antalya'mıza ve partimize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.

2019 yerel seçimleriden CHP'den belediye başkan aday adayı olan Necati Topaloğlu, aday gösterilmemesi üzerine DSP’den aday olarak yerel seçimlere girmiş ve Kemer Belediye Başkanı seçilmişti.
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