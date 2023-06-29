Ön iniş takımları açılmayan yolcu uçağı başarılı şekilde indi

ABD'de ön iniş takımları açılmayan 96 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan uçak havaalanına inmeyi başardı. Yolculardan yaralanan olmadı.



Delta Havayolları'nın Atlanta-Charlotte uçuşunu yapan B717 tipi yolcu uçağının ön iniş takımlarında teknik bir arıza yaşandı.



Pilotların durumu Charlotte havalimanına bildirmesinin ardından önlem alındı. 96 yolcusu bulunan uçağı kullanan pilotlar, sadece arka tekerleri kullanarak başarılı bir iniş yaptı.



İnişin ardından yolcular acil durum kapılarından tahliye edilirken, pist ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.



Delta Havayolları'ndan yapılan açıklamada da yolculardan kimsenin yaralanmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca uçağın pistten çekilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

