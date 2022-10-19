Putin ilhak edilen bölgelerde sıkıyönetim ilan etti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası konuşan Putin, Kiev yönetiminin eylemleri nedeniyle Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.







Kiev yönetiminin müzakereleri reddettiğini ve Rusya topraklarına dahil edilen yeni bölgeleri terör metotları kullanarak vurduğunu ifade eden Putin, "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'nın bünyesine dahil edilmeden önce sıkıyönetim uygulandığını hatırlatırım. Şu anda da, Rusya mevzuatı kapsamında sıkıyönetim uygulamasını başlatmamız gerekiyor. Bundan dolayı, Rusya Federasyonu'nun bu dört bölgesinde sıkıyönetim uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladım. Belge, hemen Federasyon Konseyi'nin onayına sunulacak" dedi.





Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre sıkıyönetim yarın 20 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek. Belgenin yayımlanmasından itibaren üç gün içinde hükümetin "sıkıyönetim ilan edilen topraklarda uygulanacak tedbirlere ilişkin teklifleri" sunması gerekiyor.





Aynı Güvenlik Konseyi toplantısında Putin’in onayladığı başka bir karar ile, seferberlikle silah altına alınanlara yapılacak aylık ödeme miktarını 195 bin ruble (3150 dolar) olduğunu duyurdu. Askeri birliğin personel listelerine kayıt tarihinden itibaren, hazırlık ve eğitim süresi de dahil olmak üzere, her ay askerlere 195 bin ruble ödenmesinin kararlaştırıldığını söyleyen Putin, ayrıca kısmi seferberlik kapsamında askere çağrılan Rusların ailelerine de sosyal destek sağlanması talimatı verdi.