Samanyolu Haber /Gündem / Rahatsız etti: 'Erdoğan sayesinde' çıkartmasının tasarımcısı gözaltına alındı /07 Nisan 2023 09:22

Rahatsız etti: 'Erdoğan sayesinde' çıkartmasının tasarımcısı gözaltına alındı

Seçimlerin arifesinde marketlerde ürünlerin üzerine yapıştırılmaya başlanan “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmalarını hazırlayan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun, gözaltına alındığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli genel seçimlerine sayılı günler kala, halkın sıcak gündemi hâlâ geçim sıkıntısı. Hızla eriyen alım gücü ve yetişilemeyen fiyatlara tepkiler farklı şekillerde dile getiriliyor. Bunlardan biri de market raflarına yansıyan bir kampanya oldu.

“Gençlik Devirecek” hareketi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının olduğu çıkartmalar hazırlayarak marketlerde farklı ürünlerin üzerine yapıştırdı. Etiketlerin üzerinde “Bu ürün pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” ve “Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı” yazıldı.

Market raflarında hızla yayılan o etiketleri hazırladığını belirten Mahir Akkoyun, bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan gözaltına alındığını duyurdu.


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