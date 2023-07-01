Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube'dan reklam engelleyici kullananlara kötü sürpriz /01 Temmuz 2023 12:20

YouTube'dan reklam engelleyici kullananlara kötü sürpriz

Sosyal medya devi YouTube, yeni bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Güncellemeye göre YouTube’da reklam engelleyiciyle 3 video izleyenler bir daha video izleyemeyecek.

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En popüler video paylaşım platformu YouTube, geçtiğimiz haftalarda reklam engelleyicilere karşı somut adımlar atmaya başlamıştı. Platform, reklam engelleyicilerin aktif olması durumunda kullanıcıları uyarıyor, ya devre dışı bırakmalarını ya da Premium'a geçmelerini söylüyordu. Fakat kullanıcılara yönelik bir ceza yoktu.

Google sözcüsü Oluwa Falodun reklam engelleyicilerin aktif tutulması durumunda videoların izlenmesinin önüne geçeceğini açıkladı. Reklam engelleyiciyle 3 video izleyenler bir daha video izleyemeyecek.
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