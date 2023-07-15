Rusya’da kadın gazetecilere suikast girişimi şoku

Sözcü'de yer alan habere göre Rusya'nın istihbarat örgütü Federal Güvenlik Servisi (FSB), devlete bağlı uluslararası televizyon kanalı RT'nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'a suikast girişiminin önlendiğini duyurdu.



FSB'den yapılan açıklamaya göre, Simonyan ve bir diğer önemli kadın gazeteci Ksenia Sobchak'ı hedef alan suikast girişimi Ukrayna istihbaratı tarafından planlandı. “Neo-Nazi” olarak tanımlanan saldırganların keşif sırasında dün Moskova'da ve Ryazan bölgesinde yakalandığı kaydedildi.



Saldırı planı yapan kişilerin iki kadın gazetecinin ev ve iş yerleriyle ilgili bilgi toplarken İçişleri Bakanlığı desteğiyle gözaltına alındığı aktarıldı. FSB, baskınlarda çok sayıda kalaşnikof, bıçak ve mühimmat ele geçirildiğini ifade etti.



Açıklamaya göre şüphelilerin evlerinde Nazi simgelerinin bulunduğu bayraklar da bulundu. Yakalanan kişilerin suikast emrini Ukrayna'dan aldıklarını itiraf ettiği öne sürüldü.



Rusya'nın en önde gelen gazetecilerinden Simonyan, Ukrayna işgaline destek veren isimlerden biri ve 2005'teki kuruluşundan bu yana RT televizyonunun genel yayın yönetmenliğini yapıyor.



Rusya'da Ukrayna savaşının başından beri ünlü siyaset bilimci Aleksandır Dugin'in kızı Darya Dugina ve askeri blogger Maksim Fomin givi gazeteciler suikast sonucu hayatını kaybetmişti.