Rusya’dan Türkiye açıklaması: Azerbaycan’da üs kurulursa adımlar atarız

Rusya, Türkiye’nin Azerbaycan’da kurma potansiyeli olan askeri üssüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.





Kremlin yönetimi, Türkiye’nin bu hamlesi nedeniyle Rusya’nın kendi güvenliğini ve çıkarlarını teminat altına almak için adımlar atmasının gerekebileceğini savundu.





Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, geçen yıl Azerbaycan ve Ermenistan’ın çatıştığı Güney Kafkasya’daki ortamı istikrarlaştırmak için Rusya’nın NATO üyesi Türkiye ile yakın iletişimde olduğunu ifade etti. Türkiye ve Azerbaycan bu hafta başında yaptıkları açıklamada askeri alandaki iş birliğini geliştireceklerini duyurmuşlardı.