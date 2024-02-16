Rusya'dan kriz çıkartacak adım: Finlandiya sınırında yeni ordu kuruldu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Finlandiya sınırında bulunan Karelya Cumhuriyeti'nde yeni bir ordu birliğinin kurulmasını, Kara Kuvvetlerinde üç motorlu tüfek tümeninin ve Hava Kuvvetlerinde iki hava saldırı tümeninin kurulmasının kararı alındığını açıkladı.







Şoygu ayrıca, ülkenin kuzey batı kesiminde, St.Petersburg’da da ‘Leningrad Askeri Bölgesi’ olarak yeni askeri bölgelerin kurulduğunu da duyurdu.





Benzer yeni ordu birlikleri başkent Moskova’da ‘Moskova Askeri Bölgesi’ adı altında organize edildi.





Savunma Bakanı önümüzdeki üç yıl içinde Rus ordusunda büyük çaplı değişiklikler yapılacağını duyurdu. Bakanlığın basın servisi tarafından yapılan açıklamada, değişiklikler özellikle Rus birliklerinin sayısını etkileyecek.





Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin Silahlı Kuvvetlerinin 1,5 milyon askeri personele çıkarılması yönündeki kararlarını uygulamaya koyduğunu, gerekli planlamaların yapıldığını duyurdu.





Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dizaynı ve gücünü artırmaya yönelik tüm önlemlerin kapsamlı bir planda birleştirilmesi çalışmalarının yapıldığı belirtilerek bunun gerekliliğine vurgu yapıyor.