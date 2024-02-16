Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna: Rusya SpaceX Starlink terminalini kullanıyor /16 Şubat 2024 11:16

Ukrayna: Rusya SpaceX Starlink terminalini kullanıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Askeri İstihbarat Şefi önemli bir iddiada bulundu. İstihbarat Şefi Korgeneral Kyrylo Budanov Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin Elon Musk'a ait SpaceX tarafından üretilen binlerce Starlink uydu iletişim terminalini kullandığını söyledi.

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Hücresel veya radyo sinyallerine kıyasla üstün güvenliğiyle tanınan Starlink, Ukrayna operasyonları için hayati önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl Pentagon, Ukrayna ordusunun erişimini mali olarak desteklemek için SpaceX ile bir anlaşmaya varmıştı.

The Kyiv Independent'ta yer alan habere göre geçtiğimiz yıl ordu, hastaneler, işletmeler ve yardım kuruluşlarında yaklaşık 42 bin terminalin faaliyette olduğunu bildiren Ukrayna büyük ölçüde Starlink'e bağlı. Şu ana kadar Rus kuvvetleri benzer şekilde güvenli bir iletişim sisteminden yoksundu.

Ukrayna Askeri İstihbarat Şefi Korgeneral Kyrylo Budanov Wall Street Journal'a verdiği röportajda, Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin Elon Musk'a ait SpaceX tarafından üretilen binlerce Starlink uydu iletişim terminalini kullandığını söyledi.


"RUSYA STARLİNK TERMİNALLERİNİ SATIN ALIYOR"
Budanov özel Rus şirketlerinin Starlink terminallerini aracılar sayesinde satın aldığını söyledi. Ekipman daha sonra eski Sovyet cumhuriyetleri de dahil olmak üzere komşu ülkeler aracılığıyla Rusya'ya teslim ediliyor. İstihbarat şefine göre Rus ordu birimleri, şirket düzeyine kadar aktif olarak Starlink terminallerini ele geçirmeye çalışıyor.


Budanov, Starlink hizmetinin işgal altındaki topraklarda 'oldukça uzun bir süredir' faaliyet gösterdiğini ancak daha fazla ayrıntı vermediğini belirtti. Ukrayna'nın HUR olarak bilinen askeri-istihbarat teşkilatının genellikle düşman hatlarının arkasında çalışan birimleri de bulunuyor.
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