Saray'ın sadece elektrik faturası 21 milyon lira

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sarayında bin 150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma Erdoğan; millet senin şatafatına yetişemiyor” sözleri itibarın masrafının ne kadar olduğunu akıllara getirdi.



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, günlük ortalama 60 bin lira olmak üzere sarayın elektrik faturasının yıllık 21 milyon 600 bin liraya ulaştığını ve bu tutarın yüzlerce ilçenin elektrik masrafına eşit olduğunu söyledi. Tekin, “Bu milletin bu yükü taşıyacak daha fazla gücü kalmadı” dedi.



Tekin şunları söyledi:



“İktidar itibardan tasarruf olmaz diyor. 30 Ağustos’un yıldönümünü geri bırakırken bu ülkenin kurucularının mirasını, Çankaya Köşkü’nü terk eden zihniyet vatandaşın vergisiyle fahiş harcamalar yapmaya devam ediyor.



Sarayın elektrik faturası bu milletin sırtına kambur olmuş durumda. Günlük 60 bin lira aylık 1 milyon 800 bin lira, yıllık ise 21 milyon 600 bin lira elektrik harcaması var. Uzmanlar bu tutarın 17 bin hanenin ortalama elektrik harcamasına eşit olduğunu belirtiyor. Bu yüzlerce ilçeye eşit demek. Bu parayla 250 bin kişinin 1 aylık temel giderleri karşılanabilir.



Vatandaşın vergilerinden oluşan Hazine’nin paralarının nereye harcandığını bilmeye hakkı var. Kaybolan 128 milyar dolar, geçmediğimiz otoyol ve köprülere ödenen paralar bunların hepsi bir kenara sadece faturaları bile bu milletin cebinden çıkıyor. Yazıktır günahtır. Yeter artık bu milletin cebinden elinizi çekin. Vatandaşın sizi taşımaya dermanı kalmadı. Her 4 gençten biri işsiz, 16 milyon insan yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Önemli olan milletin verdiği vergiyi, alın terini etkin ve verimli kullanmaktır. Ne yazık ki Türkiye’nin kaynakları boşa akıyor, imkanlarımız harcanıyor, bedelini 83 milyon ödüyor.”