Samanyolu Haber /Ekonomi / Fiyatlar düşecek: Petrol üretimini artırma kararı /02 Eylül 2021 10:33

Fiyatlar düşecek: Petrol üretimini artırma kararı

OPEC+ ülkeleri, dün gerçekleştirdikleri toplantıda petrol üretim artışı konusunda anlaştı.

SHABER3.COM

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın başını çektiği OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu ülkeleri, kısa bir video konferansın ardından aylık petrol üretimini kademeli olarak artırmaya yönelik mevcut planlarına bağlı kaldıklarını bildirdi.

Ülkelerin petrol bakanları, Ekim ayında yapılması planlanan günde 400 bin varil arz artışını onayladı. Bir saatten az süren toplantı OPEC tarihinin en hızlı toplantılarından biri oldu.

OPEC+ ülkeleri, geçen yıl pandemi sırasında talep ve fiyat düşüşü nedeniyle sert arz kesintisine gitmişti. Küresel ekonomi toparlanırken, petrol talebi ve fiyatının da artması nedeniyle OPEC+ ülkeleri de arzı kademeli olarak artırmaya karar verdi.

GÜNLÜK ÜRETİM ARTIYOR

OPEC+, Temmuz toplantısında Ağustos-Aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasını kararlaştırmıştı.

Toplantıda  her ay için üretimin günlük 400 bin varil artırılmasına, anlaşmanın süresinin ise Nisan 2022’den 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılmasına karar verilmişti.

BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Talebin toparlandığı ve üretimin artırılacağı belirtilse de petrol piyasasındaki belirsizlikler hâlâ devam ediyor.

Yeni corona virüsü varyantları talep potansiyelini belirsizleştirmeye devam ederken İran ve ABD arasındaki gerilim ve petrol ihracatına dönük yaptırımlar da piyasa üzerindeki soru işaretleri olarak duruyor.
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