Almanya'dan Türkiye'yi kıskandıracak hareket: Emekliye enflasyonu aşan zam









Almanya'da yaşayan 21 milyondan fazla emekli, 1 Temmuz'dan itibaren emekli maaşlarına yüzde 4,57 oranında bir zam alacak. Bu kararla birlikte, emekli maaşlarının ülkedeki enflasyon oranını geride bırakarak daha hızlı bir artış göstermesi bekleniyor. Bu zam, en son 2000 yılında emekli maaşlarının enflasyondan daha hızlı arttığı dönemi geride bırakıyor.





Geçtiğimiz sonbaharda yapılan tahminlerde, emekli maaşlarına yalnızca yüzde 3,5 oranında bir zam yapılacağı öngörülmüştü. Ancak, alınan son kararla bu tahminin üzerine çıkılmış oldu.





Son iki yılda emekli maaşlarındaki artış, enflasyonun gerisinde kalmıştı. Ancak, Mart ayında Almanya'da enflasyon yavaşladı ve yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artış gösterdi.





Bu zam, ilk kez tüm ülke genelinde eşit olarak uygulanacak. Geçmişte eski Doğu Almanya'daki emekli maaşları, eski Batı Almanya'dakilere kıyasla geride kalmıştı. Ancak, geçen yıl Doğu Almanya'da yapılan büyük bir artış, emekli maaşlarını ülke genelinde eşitledi. Bunun nedeni, Doğu'da ücretlerin daha hızlı artmasıydı.





Geçtiğimiz yılki emekli maaşı artışı eski Batı Almanya'da yüzde 4,39, eski Doğu Almanya'da ise yüzde 5,86 olarak gerçekleşmişti. Bu eşitlik sağlanmasıyla, emekliler arasındaki adalet ve denge yeniden göz önüne alınmış oldu.