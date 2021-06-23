Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den Fatih Tezcan açıklaması /23 Haziran 2021 23:33

Sedat Peker'den Fatih Tezcan açıklaması

Fatih Tezcan ile ilgili paylaşımda bulunan Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Tezcan'ın kendisiyle görüştüğünü yalanlamadığı için aralarında geçen konuşmayı yayınlamayacağını aktardı.

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Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Fatih Tezcan'a kızgın olduğu için onunla konuşmadığını ve kendisiyle görüştüğünü saklamadığı için aralarında geçen konuşmayı yayınlamayacağını aktardı. 

Peker'in Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

"1-Kıymetli dostlarım, bana diyorsunuz ki Fatih Tezcan’la ilgili konuşmayı paylaş veya şunu paylaş, bunu paylaş. Namuslu adam sözünde durur. Fatih Tezcan’ı sevmeyebilirsiniz hatta ondan nefret de edebilirsiniz. Bu ayrı bir şey.

2-Biz söz namus diyip yola çıktık. Şu an Fatih Tezcan’a kızgın olduğum için onunla konuşmuyorum. Ancak adam açıkladı, ben Sedat Peker’le şunun için görüştüm dedi. Yani beni yalanlamadı. Ben beni yalanlayanların konuşmalarını yayınlatacağım dedim. Söz namus."
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