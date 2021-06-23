İşte Bugünün önemli gelişmeleri

ORHAN İNANDI'NIN KAÇIRILMASI İLE İLGİLİ ŞÜPHELİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te kaçırılan Kırgız vatandaşı Orhan İnandı'dab henüz bir haber yok. Orhan İnandı'nın avukatı Taalaygül Toktakunova, Facebook hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yaşananları özetleyen Toktakunova, İnandı’nın kaçırılmasında şüpheli şahıs olarak görülen kişinin fotoğraflarını da paylaştı.





Toktakunova, verdikleri tüm bilgi ve fotoğraflara rağmen soruşturmanın ilerlemediğini belirtti. Verdikleri fotoğraftaki kişinin Ekberov Ulan ve eski İçişleri Bakanlığı çalışanı olduğunu aktaran Toktakunova, “Nerede olduğu bilinmiyor, bazıları Kırgız Cumhuriyeti dışına çıktığını söylüyor. Sevgili Ulan, eğer fotoğrafta gerçekten sizseniz, Orhan İnanda’nın ailesi onlarla iletişime geçmenizi ve en azından bazı bilgiler vermenizi, nihayet kayboluşunuzla ilgili şüphelerinizi ortadan kaldırmanızı istiyor” ifadelerini kullandı.





İnandı’nın son fotoğraflarının kendilerinden alındıktan sonra bir daha o fotoğraflara ulaşamadıklarını söyleyen Toktakunova, “Bakan Yardımcısı, savunmanın bunları dağıtma hakkı olmadığını, bu fotoğrafları paylaşmakla soruşturmayı engellediğimizi söyledi. Ondan sonra, sesimizi kısıp fotoğrafların geri kalanını ve fotoğraftakilerin eşgalleri ‘acaba bir ipucu bulurlar mı?’ ümidiyle polise teslim ettik. Ne yazık ki, ‘deliller incelenmek üzere İçişleri Bakanlığı’na götürüldü’ ifadesinin dışında bir bilgi yok” diyerek isyan etti.

ORHAN İNANDI’NIN KURUCUSU OLDUĞU EĞİTİM KURUMLARI’NDAN BÜYÜK BAŞARI









Kurucusu Orhan İnandı’nın kaçılmasıyla gündemde olan Sapat Eğitim Kurumları, Kırgızistan’da büyük başarılara imza atıyor.





Ülkede 42 bin öğrencinin katıldığı üniversiteye giriş sınavında Sapat Eğitim Kurumları Karakol Hüseyin Karasaev Lisesi öğrencisi Caydar Nurgaziev en yüksek puanı aldı. Ülke birincisi olan Nurgaziev 232 puan alarak geçen yılın en yüksek puanı 229 geçmeyi başardı.





Kırgız medyası Sapat Eğitim Kurumlarının bu başarısına kayıtsız kalmadı. Sapat Eğitim Kurumlarının başarısı sosyal medyada da gündem oldu.





Kırgızistan’da üniversite okumak için Türkiye’deki gibi giriş sınavında iyi puan yapmak gerekiyor. Bu seneki sınavdan altın sertifika almaya hak kazanan 58 öğrenci istediği üniversitenin istediği bölümünde okuyabilecek.





Kırgızistan’da üniversiteye giriş sınavlarında en yüksek puan alarak altın sertifika almaya hak kazanan öğrenciler Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilerek ödüllendiriliyor.





Bu yıl da başarılı olan 58 öğrencinin Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilmesi bekleniyor.









SEZGİN BARAN KORKMAZ, AVUSTURYA’DA EN AZ 40 GÜN KALACAK





Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da yakalanmıştı. Türkiye'de Siyaset , Yargı ve Medya dünyası ile kurduğu ilişkiler ile tartışmaların odağında olan Sezgin Baran Korkmaz'ın yakanma detaylları ortaya çıktı





Avukatı Volkan Dülger, Korkmaz'ın Avrupa'da farklı ülkelerde iş görüşmeleri için bulunduğunu ve ABD'li yetkililerin bir süredir takipte olduğunun anlaşıldığını söyledi.





Dülger, müvekkilinin otele giriş ve kayıt yaptırdıktan sonra bu bilginin uluslararası sisteme düşmesiyle ABD'li yetkililer tarafından Viyana polisine bildirimde bulunulduğu ve tutuklamanın gerçekleştiğini söyledi.





Viyana Mahkemesi'ndeki dosyasında yalnızca ABD Utah Mahkemesi'nin gönderdiği özet bir metnin olduğunu ve içeriğinde hakkındaki kara para aklama iddialarının bulunduğunu belirten Dülger, Türkiye'den de yalnızca kırmızı bültenle arandığına ilişkin kararın olduğunu anlattı.





Avukat Dülger, bu sürecin en az 40 gün süreceğini ve iade kararı verilmesinin bundan daha fazla bir zamanı da alabileceğini belirtti.





SEDAT PEKER'DEN YENİ 'KOKAİN' İDDİASI





Bir müddettir video yayınlayamayan Sedat Peker , yeni mesajlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Peker son mesajlarında da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldı.





Peker, önümüzdeki günlerde, kokainlerin lüks rezidanslarda orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını anlatacağını duyurarak; bu kişilerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakın gruplar olduğunu iddia etti.





Peker, paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak, "Devamlı şu kadar kokain yakaladık, bu kadar kokain yakaladık diyor ya; ben size bu kokainlerin yerine diş sağlığıyla ilgili maddelerin nasıl imha edildiğini bu kokainlerin ise Avcılar bölgesindeki rezidanslar başta olmak üzere şehrin içindeki bazı lüks rezidanslardaki dairelerde, orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını önümüzdeki günlerde ispatlarıyla, keyifle anlatacağım" dedi.





KARADENİZ KARIŞTI: RUSYA, İNGİLİZ GEMİSİNE ATEŞ AÇTI

Rus askeri gemisi Karadeniz'de Rusya sularına giren İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender'a uyarı ateşi açtı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın aktardığına göre; Rus askeri gemisinin Karadeniz’de Rus sularına giren İngiliz Kraliyet Donanması’ndan HMS Defender’a uyarı ateşi açtığı ve bir Rus jetinin yoluna bombalar bırakıldığı belirtildi.

Bakanlık, Rus sularından 3 kilometre kadar içeri giren İngiliz gemisinin suları terk ettiği bilgisini verdi.

İngiltere , Rusya’nın ‘İngiliz savaş gemisine Karadeniz'de uyarı ateşi açıldı’ iddiasını yalanladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'nin Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, "Rusların Karadeniz'de topçu tatbikatı yaptıklarına ve faaliyetleri hakkında denizcilik camiasına önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a hiçbir atış yapılmadı. Güzergahı üzerine de bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz" denildi.





İngiliz Donanması destroyeri Defender ve Hollanda Donanması firkateyni Everton,14 Haziran'da Karadeniz'e girmişti

AF ÖRGÜTÜ’NDEN YUNANİSTAN’A SERT ELEŞTİRİLER





Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Yunan sınır birliklerinin, koruma arayan sığınmacıları yasa dışı bir biçimde sınır dışı etme faaliyetini sürdürmekle suçladı.





Af Örgütü tarafından hazırlanan “Greece: Violence, lies and pushbacks” (Yunanistan: Şiddet, yalanlar ve geri itmeler) adlı rapor yayımlandı. Rapor, 2020 yılının haziran-aralık döneminde Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri bölgesindeki Yunan sınır polisinin uygulamalarını irdeliyor.





Af Örgütü’nün yeni araştırması, Yunanistan’ın insan hakları ihlallerinin “rutin uygulamalarının bir parçası haline dönüştüğünü” öne sürüyor.





Af Örgütü’nün raporunda, “Sınır dışı faaliyetinin organizasyon seviyesi, Yunanistan’ın insanları geri göndermek ve bunu gizlemek için ne denli ileri gidebileceğini gösteriyor” denildi.





Raporun yayınlanması nedeniyle, konuya dair açıklamalarda bulunan Uluslararası Af Örgütü Almanya teşkilatının mülteciler uzmanı Franziska Vilmar, “şiddet kullanılarak uygulanan push-back’lerin (geri itme), Meriç Nehri bölgesinde Yunan sınır siyasetinin bir parçası olduğunun” yapılan araştırmalarla ortaya konduğunu dile getirdi.





Franziska Vilmar, “sığınmacıların acımasızca tutuklanıp hapsedilmeleri için Yunan makamlarının sıkı bir iş birliği içinde hareket etmesi acı verici” ifadelerini kullandı.