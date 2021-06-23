Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da maskeyle ilgili yeni 'açık hava' kararı /23 Haziran 2021 22:38

Yunanistan'da maskeyle ilgili yeni 'açık hava' kararı

Yunanistan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık olmayan açık alanlarda sürdürülen maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Yunanistan'da kalabalık olmayan açık alanlarda maske takma zorunluluğu yarından itibaren kaldırılıyor. 28 Haziran'dan sonra ise gece sokağa çıkma yasağına son verilecek.

Yunanistan'da, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 7 ay kapalı kalan restoran ve kafeler, 3 Mayıs'tan itibaren dış mekanlarda gerekli mesafe ve sağlık kurallarına uyarak yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, yarından itibaren kalabalık olmayan açık alanlarda maske kullanılması zorunluluğunun yarından itibaren kaldırılacağını duyurdu.

28 Haziran itibarıyla ise;

- Kafe, restoran ve Spor salonları gibi kapalı alanlarda iki doz aşı olan çalışanlar için test zorunluluğu olmayacak.

- Açık havada düzenlenecek konser ve düğün gibi etkinliklere 300 kişinin katılabilecek.

- Düzenli plajlarda 1000 metrekarelik alanda 120 kişinin bulunabilecek. 

- Kapalı alanlarda ise maske kullanımının istisnasız olarak zorunlu.
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