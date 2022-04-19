Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'in yasağı esnetildi: 'Konuşmaya hazırlanıyor iddiası' /19 Nisan 2022 11:07

Sedat Peker'in yasağı esnetildi: 'Konuşmaya hazırlanıyor iddiası'

Sedat Peker'in sosyal medya yasağının esnetildiği, seçim sürecinde ise konuşma yapacağı belirtildi.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker ve ailesine sosyal medya kullanma kısıtlaması getirilmişti.

Halktv'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, birkaç ay önce eşi Özge Peker ve oğlu Celalhan Peker'in Instagram ve Twitter kullanması için izin verilirken, Sedat Peker için ise "yasak" esnetildi.

Video çekmesi ve Tweet ataması yasaklanan Peker'e "like" izni çıktı, artık tweet beğenebiliyor.

Öte yandan Saymaz'ın iddiasına göre, Peker'in seçime yakın bir süreçte konuşmaya hazırlandığı belirtiliyor.
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