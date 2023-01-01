Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş tepkisi: Ankara'nın orta yerinde nasıl suikast yapılabilir? /01 Ocak 2023 00:55

Sinan Ateş tepkisi: Ankara'nın orta yerinde nasıl suikast yapılabilir?

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'le ilgili hükümete seslenerek "Ankara'nın orta yerinde nasıl suikast yapılabilir" diye sordu.

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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğum günü ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler'in ölüm yıl dönümü nedeniyle Taceddin Dergahı'nda düzenlenen anma programına katıldı.

Burada konuşan Çayır, öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'le ilgili "Hayretler içerisindeyim. 24 saat geçmiş, Ankara'nın her yerinde kameralar var, isterlerse 1 saatte bulabilirler" dedi.

'FAİLİ MEÇHULLER DEVAM EDERSE ÜLKE HUZURUNU KAYBEDER'
Çayır "Cuma namazı çıkışı, hepimiz acıya boğan bir olay meydana geldi. Sinan Ateş kardeşimiz, faili belli olmayan suikasta maruz kaldı. Ankara'nın orta yerinde insan öldüren bir yaklaşım, iktidar sessiz, partiler sessiz, kamuoyu sessiz. Hayretler içerisindeyim. 24 saat geçmiş, Ankara'nın her yerinde kameralar var, isterlerse bir saatte bulabilirler. Faili meçhuller devam ederse bu ülke huzurunu kaybeder, hayallerini kaybeder. Hükümeti, İçişleri Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. Evli, iki çocuğu olan bir insana Ankara'nın orta yerinde sebebi ne olursa olsun, nasıl suikast yapılabilir, bu türlü eylemleri reddediyoruz. Görevinizi yapın, bu işin failleri kimse bulun" dedi.
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