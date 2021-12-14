Samanyolu Haber /Gündem / Sokakta çocukların ekonomi isyanı gündem oldu /14 Aralık 2021 11:21

Sokakta çocukların ekonomi isyanı gündem oldu

Yaşıtlarıyla parkta oyun oynaması gereken çocuklar ekonomi düşünüp gelecek kaygısı yaşıyorlar...

Çocukların ekonomik kriz isyanı

‘Kanal Dünya’ adlı bir YouTube kanalına konuşan 13 yaşındaki çocuk test kitaplarının pahalılığından yakınırken, araya giren 13 yaşındaki başka bir çocuk, gelecek kaygısı yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

“80 liradan aşağı kitap bulamazsın. Şimdi sen buradan çevir bir genci, bir tanesi mutluysa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir tanesi mutluysa hayatından şu an ben hiçbir şey bilmiyorum. Gelecek kaygısı yaşıyorum. Şu anki yönetimi kesinlikle desteklemiyorum. Abi ben bak 13 yaşındayım. Eğer ben bu ülkede bu yaşta siyaset düşünüyorsam bu ülkede hiçbir şey yoktur. Bu ülkede ifade özgürlüğü de yok.”

Daha sonra söz alan bir diğer çocuk ise, “Ben geçinemiyorum abi, üzerimdeki hiçbir şey bana ait değil. Hepsini yardımdan aldım. Ben neden başkaları istediğim bir şey giyemeyeyim ki?” dedi.

BU ÜLKEDE GELECEK KAYGISI YAŞIYORUM

Gelecek kaygısı yaşadığını da dile getiren çocuk, “Şuanki yönetimi desteklemiyorum, ben 13 yaşındayım daha bu yaşta siyaset düşünüyorsam bu ülkede bir şey yok demektir. Bu ülke de zaten ifade özgürlüğü de yok” dedi.
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Çocukların ekonomik kriz isyanı

Çocukların ekonomik kriz isyanı

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