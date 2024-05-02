Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'nun konvoyuna 'saldırı girişimi' iddiası: 1 kişi gözaltına alındı /02 Mayıs 2024 22:18

Netanyahu'nun konvoyuna 'saldırı girişimi' iddiası: 1 kişi gözaltına alındı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konvoyuna 'eliyle fiziki saldırı' girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun konvoyuna "fiziki saldırı" girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'dan aktarılan habere göre, Netanyahu'nun konvoyunun geçtiği sırada aracının camından dışarı sarkan bir kişi eliyle konvoya saldırı girişiminde bulundu.

Netanyahu’nun güvenlik ekibinin saldırı girişiminde bulunduğu belirtilen kişiyi olay yerinde gözaltına aldığı ve polis tarafından sorgulandığı kaydedildi.

Gözaltına alınan kişinin 58 yaşında olduğu belirtilirken, şüphelinin uyruğu ve saldırı nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Haaretz gazetesinin haberine göre ise şüpheli araçtan çıkmadığını ve trafiği durdurmadığını ancak sadece elini camdan dışarı çıkartarak konvoya küfrettiğini söyledi.
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