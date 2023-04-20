Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'dan tepki çeken 'özgürlük' çıkışı: 'Be kepazeler, daha ne özgürlüğü istiyorsunuz?' /20 Nisan 2023 17:56

Soylu'dan tepki çeken 'özgürlük' çıkışı: 'Be kepazeler, daha ne özgürlüğü istiyorsunuz?'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Esenler'de konuşması sırasında aynı meydanda Yeşil Sol Parti standında müzik çalanları hedef aldı. Soylu, "Be kepazeler bu ülkenin İçişleri Bakanı konuşuyor" dedi.

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İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu Esenler’de vatandaşlar ile buluştu.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslenen Soylu, aynı meydanda şarkı açan Yeşil Sol Parti üyelerini hedef aldı.

"BE KEPAZELER..."
Soylu, "Bu ülkede özgürlük ve demokrasi yok derler, be kepazeler bu ülkenin İçişleri Bakanı meydanda konuşuyor orada istediğinizi yapıyorsunuz daha ne özgürlüğü istiyorsunuz. Tam 45 dakikadır saygısızlık ve nezakatsizlik yapıyorsunuz hala özgürlük istiyorsunuz. Onlar her PKK’lı terörist öldüğünde gözyaşı döktü canları acıyor bu nedenle yapıyorlar" dedi.
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