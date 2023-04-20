Samanyolu Haber /Gündem / Ay görüldü;İslam Aleminin büyük çoğunluğunda Ramazan Bayramı Cuma günü /20 Nisan 2023 20:11

Ay görüldü;İslam Aleminin büyük çoğunluğunda Ramazan Bayramı Cuma günü

Dünya çapındaki Müslümanlar, bir ay süren Ramazan orucu sona ererken, 2023 Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor.

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Suudi Arabistan Krallığı  20 Nisan Perşembe günü Şevval hilali görüldü. Bu, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 21 Nisan Cuma günü olacağı anlamına geliyor.

Katar, BAE, Bahreyn ve Kuveyt de Ramazan Bayramı'nın 21 Nisan Cuma günü hilalin görülmesinin ardından kutlanacağını duyurdu.


Şevval hilali astronomik bir görüntüleme tekniği kullanılarak gözlemlendi. Krallık genelinde Sudair ve Tumair dahil tüm gözlemevlerinde gözlemlendi.

Suudi Yüksek Mahkemesi görüldüğünü doğruladı ve Cuma gününü bayramın başlangıcı olarak ilan etti.

Türkiye başta olmak üzere bazı Müslüman ülkeler Ramazan Bayramı'nı daha önceden ilan etmişti 


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