Ay görüldü;İslam Aleminin büyük çoğunluğunda Ramazan Bayramı Cuma günü

Suudi Arabistan Krallığı 20 Nisan Perşembe günü Şevval hilali görüldü. Bu, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 21 Nisan Cuma günü olacağı anlamına geliyor.

Katar, BAE, Bahreyn ve Kuveyt de Ramazan Bayramı'nın 21 Nisan Cuma günü hilalin görülmesinin ardından kutlanacağını duyurdu.

Şevval hilali astronomik bir görüntüleme tekniği kullanılarak gözlemlendi. Krallık genelinde Sudair ve Tumair dahil tüm gözlemevlerinde gözlemlendi.





Suudi Yüksek Mahkemesi görüldüğünü doğruladı ve Cuma gününü bayramın başlangıcı olarak ilan etti.





Türkiye başta olmak üzere bazı Müslüman ülkeler Ramazan Bayramı'nı daha önceden ilan etmişti







