TBMM , Nescafe ve Coca Cola içmeyerek İsrail'i protesto edecek

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meclis'in, Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi kararı alındığı belirtildi.











T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, TBMM’de bu sabah, içecek siparişi vermek isteyen Meclis personeli, menüde Nescafe ve Coca Cola ürünlerinin bulunmadığını fark etti.





Çay ocaklarına sorulduğunda ise "Meclis Başkanlığı, menüden İsrail’e destek veren markaların ürünlerini kaldırma kararı aldı" denildi.





Meclis Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda personele ve Meclis’e gelen misafirlere servis yapılan tüm menülerden bu ürünler kaldırıldı.





Kararın, Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’i protesto amacıyla alındığı iddia edilirken, elde bulunan ürünlerin de depoya iade edileceği öğrenildi.