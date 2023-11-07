Samanyolu Haber /Gündem / TBMM , Nescafe ve Coca Cola içmeyerek İsrail'i protesto edecek /07 Kasım 2023 15:32

TBMM , Nescafe ve Coca Cola içmeyerek İsrail'i protesto edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), İsrail’i protesto etmek amacıyla içecek menüsünden Nescafe ve Coca Cola kaldırıldı.

SHABER3.COM

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meclis'in, Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi kararı alındığı belirtildi.


T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, TBMM’de bu sabah, içecek siparişi vermek isteyen Meclis personeli, menüde Nescafe ve Coca Cola ürünlerinin bulunmadığını fark etti.

Çay ocaklarına sorulduğunda ise "Meclis Başkanlığı, menüden İsrail’e destek veren markaların ürünlerini kaldırma kararı aldı" denildi.

Meclis Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda personele ve Meclis’e gelen misafirlere servis yapılan tüm menülerden bu ürünler kaldırıldı.

Kararın, Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’i protesto amacıyla alındığı iddia edilirken, elde bulunan ürünlerin de depoya iade edileceği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TBMM , Nescafe ve Coca Cola içmeyerek İsrail'i protesto edecek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:50:25