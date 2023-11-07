Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan '2023'te Aya gideceğiz: Ay'a sert iniş ertelendi /07 Kasım 2023 16:15

Erdoğan '2023'te Aya gideceğiz: Ay'a sert iniş ertelendi

Ay Araştırma Programı ile geliştirilen uzay aracının 2026'da tamamlanarak uzaya fırlatılması bekleniyor. Erdoğan geçtiğimiz yıl, "İnşallah gelecek sene milli ve özgün roketimizle Ay'a sert iniş gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Kurum çalışmaları ile ülkedeki kuruluşların katkılarıyla hazırlanan Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye’nin 10 yıllık plan ve hedefleri belirlendi.

AYAP-1’DE SERT İNİŞ HEDEFİ

Ay Araştırma Programı’nın ilk aşaması olan AYAP-1 kapsamında Ay’ın yörüngeden keşfi ve Ay yüzeyi ile ilk temasın gerçekleştirilmesi, ikinci aşamada ise AYAP-2 Projesi ile yumuşak iniş yöntemiyle yüzeye bir gezici keşif aracının (rover) indirilmesi hedeflendi.

Ay Araştırma Programı’nın AYAP-1 Projesi kapsamında Dünya’dan Ay yörüngesine ulaşarak buradan veri toplayan ve sonrasında Ay yüzeyiyle teması sağlayacak bir uzay aracı geliştirilerek görev operasyonları yürütülecek.


Aynı zamanda Ay yörüngesinde görev yapabilecek ve yumuşak inişe uygun bir uzay aracı geliştirilmesi planlanıyor.

UZAY ARACINDA SON DURUM

Uzay aracı kapsamında “Sistem Seviyesi Tasarım Aşaması” tamamlanarak, “Ayrıntılı Tasarım (Ekipman/Modül/Bileşen Geliştirme) Aşaması” faaliyetleri yürütülüyor.

Uzay aracını oluşturan alt sistem ve ekipmanların uçuş modellerinin üretilmesi sonrasında sistem seviyesi entegrasyonu gerçekleştirilecek ve ardından çevresel ve işlevsel testler yapılacak. Bütün süreçlerin 2026 yılında tamamlanması ve aynı yıl aracın fırlatılması planlanıyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan 2022 yılının şubat ayında yaptığı açıklamada “Milli Uzay Programı'mızı geçtiğimiz sene açıkladık. İnşallah cumhuriyetin 100. yılında yani gelecek sene, milli ve özgün roketimizle Ay'a sert iniş gerçekleştireceğiz.” demişti.
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