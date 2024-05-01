Samanyolu Haber /Gündem / Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı /01 Mayıs 2024 10:26

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi üzerine başlatılan soruşturmada, Garipoğlu’nun otopsi fotoğraf ve görüntülerinde bilirkişi incelemesi yapıldı.

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İstanbul Bahçeşehir'de, 3 Mart 2009'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'un, sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmesi Türkiye gündemini sarsmıştı.

24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 2014'te tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde kaldığı tek kişilik odada intihar etti. Ancak ölen kişinin Cem Garipoğlu olmadığına dair iddialar, kamuoyunda yıllardır bitmedi. Karabulut ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak (fethi kabir) tartışmaların son bulmasını istedi. Ancak hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı talebi reddetti. Son olarak Cem Garipoğlu'nun babası Hayyam Garipoğlu da savcılığa başvurarak mezarın açılmasını ve kamuoyunun bu tartışmaya bir son vermesini talep etti.



Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi sırasında yapılan işlemlere ait çekilen fotoğraf ve videoları istedi. Savcılığa gelen otopsi videosu ve fotoğrafları, incelenmesi için bilirkişiye verildi. Bilirkişi, 12 Kasım 2014 tarihinde yapılan otopsi işlemine ait video kayıtları ve fotoğrafları inceledi. Bilirkişi, inceleme sonucunda fotoğraf ve videoların dökümünü yaparak raporunu hazırlayıp soruşturma dosyasına sundu. Bilirkişi raporunun bir örneği Karabulut ailesine de sunuldu.

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, Garipoğlu'nun yüzü açık şekilde görülürken, sağ ve sol el parmaklarındaki morarmalar da dikkat çekti.

Karabulut ailesi ise, avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla, Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması taleplerini yinelendi. Mezardaki bedenin Garipoğlu'na ait olmadığının anlaşılması halinde, aralarında otopsi işlemlerini gerçekleştiren, cinayet soruşturmasını yürüten kolluk görevlileri ve yargılama aşamasında yer alan yargı görevlileriyle ilgili kamu davası açılması talebinde bulunuldu. Savcılığa gönderilen dilekçede, cinayetten hemen sonra yürütülen soruşturmada yaşanan eksiklikler de tek tek sıralandı. Düğümü savcılığın mezarın açılıp açılmaması hakkında vereceği karar çözecek.
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