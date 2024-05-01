Samanyolu Haber /Dünya / Ağır suçlama: Rusya, GPS sinyallerini bozuyor /01 Mayıs 2024 10:36

Ağır suçlama: Rusya, GPS sinyallerini bozuyor

Finlandiya havayolu şirketi Finnair, iki uçağın inişini engelleyen GPS arızaları nedeniyle Estonya'da bir noktaya uçuşları askıya aldı. Estonya, Rusya'yı GPS sinyallerine müdahale etmekle suçladı.

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Estonya, Rusya'yı GPS sinyallerine müdahale ederek uluslararası hava sahası düzenlemelerini ihlal etmekle suçladı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, konuyu NATO ve Avrupa Birliği'ndeki ortaklarıyla ele alacağını söyledi.

Tsahkna, "Rusya tarafından Estonya hava sahasına yapılan GPS müdahalesi bölgemizdeki sivil havacılığı etkiledi. Rusya bunu yaparak uluslararası düzenlemeleri ihlal etmektedir” dedi.

Finlandiya havayolu şirketi Finnair, iki uçağın inişini engelleyen GPS arızaları nedeniyle Estonya'nın doğusundaki Tartu'ya uçuşlarını bir ay süreyle geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Finnair, havaalanının GPS'e dayanmayan alternatif bir yaklaşma yöntemi kurmasına izin vermek için bu adımı atacağını kaydetti.

"2022'den bu yana artış var"

Fin havayolu şirketi, parazitin nereden kaynaklandığını bilmediğini ancak 2022'den bu yana olaylarda bir artış olduğunu belirtti.

Havayolu şirketi, Rusya'nın Kaliningrad eksklavı ve Finlandiya'nın Rusya ile doğu sınırı yakınlarında da benzer sorunlar bildirmişti.

Finnair'in operasyon direktörü Jari Paajanen, “Çoğu havaalanı alternatif yaklaşma yöntemleri kullanıyor, ancak Tartu gibi bazı havaalanları yalnızca GPS sinyali gerektiren yöntemleri kullanıyor” diye konuştu.

Paajanen, “Pilotlarımız konunun çok iyi farkındalar ve uçaklarda GPS sistemi hizmet dışı kaldığında kullanılabilecek başka navigasyon sistemleri var” dedi.

Şirket, “Finnair pilotları özellikle Kaliningrad, Karadeniz, Hazar Denizi ve Doğu Akdeniz yakınlarında parazit bildirdiler” açıklaması yaptı.

"İngiltere ve Almanya'ya kadar ulaştı"

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de GPS sinyallerinin İngiltere ve Almanya'ya kadar ulaştığını söyledi.

Hedef ülkelerden ve NATO müttefiklerinden ortak bir yanıt beklediğini belirten Landsbergis, “Bu, Rusya'nın daha önce de gerçekleştirdiği düşmanca faaliyetlerinin bir parçası, ancak şimdi yoğunlaştıkları gözlemleniyor” dedi.

Almanya, bu ay Baltık bölgesinde seyrüseferi etkileyen bir dizi karışıklığın arkasında büyük olasılıkla Rusya'nın olduğunu bildirdi.

Finlandiya Pilotlar Birliği'nin emniyet ve güvenlik komitesi başkanı Reuters'a, GPS parazitinin artık altı ay öncesine göre daha düşük irtifalarda ve daha geniş bir alanda gerçekleştiğini söyledi.

Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı'ndan (EASA) bir sözcü, iki uçağın yönlendirildiği gün bölgede yüksek parazit olduğunu gösterdiğini kaydetti.
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