Samanyolu Haber /Gündem / Ermenistan ordusunu ABD eğitecek /07 Kasım 2023 16:17

Ermenistan ordusunu ABD eğitecek

Washington ile Erevan arasındaki yeni anlaşma gereği Ermenistan ordusunun eğitimi ve modernizasyonu Amerika Savunma Bakanlığı yapacak.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Ermenistan Savunma Bakan Yardımcısı Edward Asryan ve ABD Avrupa Komutanlığından (EUCOM) Korgeneral Stephen Basham'ın Stuttgart'ta yaptığı toplantının ardından yapılan açıklamada, ABD ile Ermenistan arasında askeri iş birliği adımlarının atılmaya başlandığı bildirildi.  
Washington, subayların eğitilmesi, komuta ve kontrol sisteminin modernleştirilmesi konusunda Erivan'a yardımcı olacak. 

EUCOM temsilcisi, Amerikalı uzmanların barışı koruma operasyonlarında, askeri tıp hizmetlerinin iyileştirilmesinde, eğitim ve muharebe eğitiminde de Ermeni ordusuna yardım edecek.

Ermenistan’ın tarihi müttefiki ve stratejik ortağı Rusya’dan uzaklaşması, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ sorununu silah yoluyla çözmesi sonrası hızlandı ve iki ülke arası ilişkiler tarihin en kötü dönemine girdi. 

Başbakan Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın yanı sıra Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın da yer aldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nü (KGAÖ) ülkesinin yanında yer almamakla eleştirmiş, ülkesinin bloktan ayrılma ihtimalini de tümüyle reddetmemişti.
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