Samanyolu Haber /Gündem / Bu kadar polis ve askeri Saraçhane yerine Suriye ve İran sınırına koysaydınız /01 Mayıs 2024 12:05

Bu kadar polis ve askeri Saraçhane yerine Suriye ve İran sınırına koysaydınız

Saraçhane Meydanı'nda sabah saatlerinde polis ablukası başladı. Saymaz, alınan bu önlemlere tepki gösterdi İsmail Saymaz'dan Saraçhane tepkisi: Bu kadar polis ve askeri Suriye ve İran sınırına koysaydınız...

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin bir araya gelerek Taksim'e yürüyüşe geçmesi planlanan Saraçhane Meydanı'nda sabah saatlerinde polis ablukası başladı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, alınan bu önlemlere tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen, İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim Meydanı'nda kutlanmasına izin vermedi. Alınan tedbirler kapsamında, sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar ve Beşiktaş'taki bazı caddeler trafiğe kapatıldı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, alınan bu tedbirleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi. Saymaz, ''Bu kadar polis ve askeri Suriye ve İran sınırına koysaydınız, değil kaçak göçmen, kaçak kuş bile içeri giremezdi'' ifadelerini kullandı.

''Havalimanında Erdoğan, Haliç'te oğlu miting yapabiliyor''

Saymaz, başka bir paylaşımında da şu ifadeleri kullandı:
 
''Atatürk Havalimanı miting alanı mı? Değil. Haliç Köprüsü? O da değil. Fakat Atatürk Havalimanı’nda Erdoğan, Haliç Köprüsü’nde oğlu miting yapabiliyor. Suriyelilerin kendi bayraklarıyla kutlama yaptığı Taksim ise 1 Mayıs’ta işçilere kapatılıyor.''
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