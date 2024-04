Guterres Refah için çağrı yaptı: İsrail'in Refah'a saldırısını engelleyin

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi’nde devam eden insani krizle ilgili açıklamalarda bulundu. Guterres, “7 Ekim'den yaklaşık yedi ay sonra Gazze'deki insanların durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Sürekli olarak insani ateşkes, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve insani yardımın büyük ölçüde arttırılması çağrısında bulundum. Ne yazık ki bu henüz gerçekleşmedi. Ancak müzakereler bir kez daha devam ediyor” dedi.



“SAVAŞIN BÖLGE GENELİNDE KATLANARAK DAHA DA KÖTÜLEŞECEĞİNDEN KORKUYORUM”



İsrail ve Hamas’a ateşkes konusunda anlaşmaya varmaları çağrısında bulunan Guterres, “Bu yapılmadığı takdirde, savaşın hem Gazze'de hem de bölge genelinde tüm sonuçlarıyla birlikte katlanarak daha da kötüleşeceğinden korkuyorum” dedi.



İsrail’in geçtiğimiz haftalarda Gazze Şeridi’ndeki Refah bölgesine hava saldırıları düzenlendiğini aktaran Guterres, “Refah'a yönelik bir askeri saldırı, binlerce sivilin daha ölmesine ve yüz binlercesinin kaçmak zorunda kalmasına neden olacak. Bunun Gazze'deki Filistinliler üzerinde yıkıcı bir etkisi olacak, işgal altındaki Batı Şeria'da ve daha geniş bir bölgede ciddi yansımaları olacaktır. Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleri ve diğer pek çok hükümet böyle bir operasyona karşı olduklarını açıkça ifade etmişlerdir. İsrail üzerinde nüfuzu olan herkesi, bunu engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum” dedi.



“TAMAMEN ÖNLENEBİLİR, İNSAN ELİYLE OLUŞTURULMUŞ BİR KITLIĞI ÖNLEMEK İÇİN MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ YAPMALIYIZ”



İsrail saldırılarında kaçan 1,2 milyon Filistinlinin Refah’a sığındığını ifade eden Guterres, “Yiyecek çok az şeyleri, tıbbi bakıma neredeyse hiç erişimleri yok ve gidecek güvenli hiçbir yerleri kalmadı” dedi.

Gazze’nin kuzeyinde hasta çocuklardan engellilere kadar en savunmasız durumda olanların açlık ve hastalıktan ölmeye başladığının ifade eden Guterres, “Tamamen önlenebilir, insan eliyle oluşturulmuş bir kıtlığı önlemek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. Uluslararası insancıl hukuk uyarınca siviller korunmalı, gıda, barınma ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları temel ihtiyaçları alabilmelidirler. Gazze'de yardım dağıtmanın önündeki en büyük engel, insani yardım görevlilerinin ve hizmet ettiğimiz insanların güvenliğinin sağlanamamasıdır. İnsani yardım konvoyları, tesisleri ve personeli ile ihtiyaç sahibi insanlar hedef olmamalıdır” dedi.

Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaştırılmasında en etkili yolun karayolu olduğunu ifade eden Guterres, “İsrail makamlarına bir kez daha, UNRWA da dahil olmak üzere, insani yardım ve insani yardım çalışanlarının Gazze'ye güvenli, hızlı ve engelsiz erişimine izin vermeleri ve bunu kolaylaştırmaları çağrısında bulunuyorum” dedi.



“BAZI HASTANELER ARTIK MEZARLIKLARA BENZİYOR”



Gazze'deki sağlık sisteminin savaş nedeniyle çöktüğünü hatırlatan Guterres, “Hastanelerin ve sağlık merkezlerinin üçte ikisi kullanılamaz durumda, kalanların çoğu da ciddi hasar görmüş durumda. Bazı hastaneler artık mezarlıklara benziyor. Şifa ve Nasser hastaneleri de dahil olmak üzere Gazze'nin çeşitli yerlerinde toplu mezarlar bulunduğuna dair haberler beni derinden endişelendirmektedir. Sadece Nasser'de 390'dan fazla cesedin mezardan çıkarıldığı bildiriliyor. Bu toplu mezarlardan bazılarının etrafında, gömülenlerden bazılarının hukuksuz bir şekilde öldürüldüğüne dair ciddi iddialar da dahil olmak üzere, birbiriyle çelişen anlatılar bulunmaktadır” dedi.



“TÜM DÜNYANIN, GERÇEKLEŞMİŞ OLABİLECEK ULUSLARARASI HUKUK İHLALLERİ KONUSUNDA HESAP SORMA HAKKI VARDIR”



Adli tıp uzmanlığına sahip bağımsız uluslararası araştırmacıların söz konusu toplu mezarlara derhal erişimine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Gutteres, “Ölenlerin ve kayıpların ailelerinin neler olduğunu bilmeye hakları var. Tüm dünyanın, gerçekleşmiş olabilecek uluslararası hukuk ihlalleri konusunda hesap sorma hakkı vardır” dedi.



İsrailliler, Filistinliler ve daha geniş bölge için barış ve güvenliğe giden tek sürdürülebilir yolun iki devletli çözüm olduğunu ifade eden Guterres, “Birleşmiş Milletler, işgalin sona erdirilmesi ve Gazze'nin ayrılmaz bir parçası olduğu tam bağımsız, demokratik ve egemen bir Filistin devletinin kurulması temelinde barışa giden yolu destekleme konusunda kararlıdır” dedi.