Samanyolu Haber /Gündem / TEKNOFEST'e seçim ayarı /28 Nisan 2023 10:55

TEKNOFEST'e seçim ayarı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını seçim öncesinde 28 Nisan - 1 Mayıs arasında kapılarını açtı

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Son iki yıldır Ağustos ve Eylül aylarında düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne bu sene seçim ayarı çekildi. 


AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve onun kardeşi Haluk Bayraktar’ın kurduğu T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın organize ettiği TEKNOFEST bu yıl 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yine Atatürk Havalimanı’nda düzenleniyor. Dün başlayan festivalin 14 Mayıs seçimleri öncesine çekilerek seçim malzemesi haline getirilmesi ise tartışmalara neden oldu.

Kamunun da her yıl milyonlarca lira harcadığı TEKNOFEST’in organizasyon işi bu yıl da yine Cevat Olçok'un sahibi olduğu Ceo Event Medya Şirketi’ne verildi. CEO Event Şirketi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, “Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin koordinasyon ve destek hizmetleri Şirketimiz tarafından verilecek olup, bu kapsamda 41 milyon TL cironun gerçekleşmesi beklenmektedir” denildi.

Ceo Event Medya Şirketi ve Olçok kardeşler, bugüne kadar AKP’nin birçok seçim kampanyasını hazırladı ve organizasyon işini yaptı. Olçoklar, AKP’nin ismini, logosunu, sloganlarını buldu ve partinin kurumsal kimlik çalışmalarında etkili oldu. 2002'de AKP'nin Genel Seçim Kampanyası'nı yöneten Erol Olçok, AKP için 2007’de “Durmak Yok Yola Devam”, 2011’de “Aynı Yoldan Geçmişiz Biz”, 2014'te “Bayrak”, 2015'te “Fors” filmi çalışmalarını hayata geçirdi.

Olçok Ailesi, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden Erol Olçok’un eski eşi Nihal Olçok hakkında da 2019 yılında bir açıklama yaptı. Nihal Olçok’un son yıllarda AKP’ye yönelik sert eleştirileri tartışmalara neden olurken, Olçok ailesi yaptığı açıklamada, “Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım'ın 'Olçok' soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verdi. 
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