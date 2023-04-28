Samanyolu Haber /Gündem / Sudan'da Türkiye'nin tahliye uçağına ateş açıldı /28 Nisan 2023 10:55

Sudan'da Türkiye'nin tahliye uçağına ateş açıldı

Milli Savunma Bakanlığı, çatışmaların devam ettiği Sudan'da Türkiye'ye ait bir tahliye uçağına ateş açıldığını, yaralı olmadığını ve uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan'da Türkiye'ye ait C-130 tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldığını, yaralanan olmadığını ve uçağın güvenli şekilde indiğini açıkladı. 


Bakanlığın açıklamasında tahliye uçağını kimin hedef aldığı konusunda bilgi verilmezken uçakta gerekli kontrollerin yapıldığı aktarıldı.  


REUTERS: BİR MÜRETTEBAT YARALANDI

İngiliz haber ajansı Reuters ise, tahliye uçağının Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) adlı paramiliter güçler tarafından vurduğunu yazdı. Sudan ordusunun açıklamasına dayandırılan habere göre saldırıda bir mürettebat yaralandı. Ayrıca uçağın yakıt tedarik sistemi de hasar aldı. 

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