Samanyolu Haber /Gündem / Tunç Soyer: Yangın büyük ölçüde kontrol altında /28 Nisan 2023 11:11

Tunç Soyer: Yangın büyük ölçüde kontrol altında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Narlıdere'deki bir sitede çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca da yangından 7 kişinin etkilendiğini açıkladı.

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İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ekiplerimizin müdahalesi sonucunda yangının diğer bloklara sıçraması önlendi. Söndürme çalışmaları devam ederken, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da çıkan yangından 7 kişinin etkilendiğini belirterek 6 kişinin dumana maruz kaldığını, bir kişinin de ayağında burkulma olduğunu açıkladı. Koca, yaralanan kişilere gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını kaydetti.

Yangın İzmir'in tüm noktalarından görüldü

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan lüks bir sitede dün akşam yangın çıktı. Dört blok ve sekiz kattan oluşan sitenin bir bloğunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Sitenin yandığı İzmir'in tüm noktalarından görülürken yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor. Yangının büyük ölçüde söndürüldüğü belirtilirken yangının tamamen söndüğü noktalarda da ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

Yangın söndürme çalışmalarına Ankara ve Aydın'dan gelen helikopterlerle de havadan müdahalede bulunuldu.
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