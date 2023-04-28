Erdoğan’ın programı belli oldu: Rahatsızlığı sonrası bir miting daha iptal edildi

Salı akşamı katıldığı canlı yayında rahatsızlanan ve programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün de herhangi bir programa doğrudan katılmayacağı, canlı bağlantı ile katılacağı aktarıldı.
Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde duyurulan günlük programa göre Erdoğan, bugün Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni’ne, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan canlı bağlantı ile katılacak.
Salı günü rahatsızlığının ardından Erdoğan'ın katılacağı bütün mitingler iptal edilmişti. Erdoğan’ın bugün Adana’da 16.30’da katılacağı miting de iptal edildi
DÜN, RAHATSIZLIĞINDAN SONRA İLK DEFA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Erdoğan dün de Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni’ne Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan online olarak bağlanmıştı. Erdoğan’ın dün katılacağı Mersin mitingi ise ileri bir tarihe ertelenmiş, gazeteci İsmail Saymaz, Erdoğan için yapılacak Euro D, ATV Avrupa, NTV Avrupa ve TRT World ortak yayının da iptal edildiğini duyurmuştu. Yine Çarşamba günü de Erdoğan’ın Sivas, Yozgat ve Kırıkkale programları iptal edilmişti.
Dün Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP’li Cumhurbaşkanı’nın 'Gastroenterit enfeksiyonu' geçirdiğini bildirmişti.
CANLI YAYINDA RAHATSIZLANMIŞTI
Dün gece Ülke TV- Kanal 7 ortak yayınına katılan Erdoğan, program sırasında aniden rahatsızlanmıştı. Canlı yayına bu nedenle reklam arası verilirken, aranın ardından açıklama yapan Erdoğan, "Midemi ciddi manada üşütmüşüm" demişti.
Erdoğan, "Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerine yer vermişti.