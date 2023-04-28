Erdoğan’ın programı belli oldu: Rahatsızlığı sonrası bir miting daha iptal edildi

Salı akşamı katıldığı canlı yayında rahatsızlanan ve programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün de herhangi bir programa doğrudan katılmayacağı, canlı bağlantı ile katılacağı aktarıldı.





Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde duyurulan günlük programa göre Erdoğan, bugün Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni’ne, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan canlı bağlantı ile katılacak.





Salı günü rahatsızlığının ardından Erdoğan'ın katılacağı bütün mitingler iptal edilmişti. Erdoğan’ın bugün Adana’da 16.30’da katılacağı miting de iptal edildi



