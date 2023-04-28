Samanyolu Haber /Gündem / Alman Bild gazetesinden Erdoğan yorumu: Nefesi tükenmek üzere /28 Nisan 2023 11:57

Alman Bild gazetesinden Erdoğan yorumu: Nefesi tükenmek üzere

Türkiye’deki seçim sürecini yakından takip eden dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı yayında rahatsızlanmasını manşetlere taşırken Alman Bild gazetesinde çıkan ayrıntılı bir yorum yazısı dikkat çekti. Bild, Erdoğan'ı zayıflatan krizleri sıraladı.

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Türkiye'deki seçim süreci dünya kamuoyunda da heyecanla izleniyor.


Alman Bild gazetesi, “Erdoğan sona mı geldi? Katı otokrasisi 20 yıl sonra dağılıyor mu?” başlıklı yazısında, seçimlere iki hafta kalan Erdoğan'ın nefesi tükenmek üzereymiş gibi göründüğünü yazdı.

Erdoğan'ın salı günü canlı yayında rahatsızlanmasıyla ilgili söylentilere değinen gazete, Türkiye'den birçok uzmana göre Erdoğan'ın artık güç kaybettiği yorumunu yaptı. Erdoğan'ın dün Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışında yayınlanan konuşmasında da çok solgun göründüğünü kaydeden Bild, Erdoğan’ın siyasi olarak da güç kaybettiğini, anketlerde hiç olmadığı kadar gerilediğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.


Bild, TL’de son dönemde yaşanan değer kaybıyla ilgili bir grafik de paylaştı.

Bild'e konuşan Alman Sosyal Demokrat Parti üyesi Macit Karaahmetoğlu, “Cumhurbaşkanı birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye ekonomik olarak çöküşün eşiğinde” dedi.


 


Son anketlere göre Kılıçdaroğlu’nun önde olduğunu yazan gazete, Erdoğan’ın yaşadığı oy kaybını da grafikle gösterdi.

‘DİNDAR KESİM DE RAHATSIZ’

Bild ayrıca Erdoğan'ın iktidarında yapılan ihlalleri sıraladı. Listenin uzun olduğunu kaydeden gazete, 6 Şubat depremleri sonrası yardımlarda yaşanan krize, yolsuzluklara ve ekonomik krize dikkat çekti. TL'nin hızla değer kaybettiğini yazan gazete, özellikle gençlerin durumunun giderek kötüleştiğini ifade etti.

Haberde, kadınlar arasında da Erdoğan'a desteğin düştüğü, birçok dindar Türk'ün de dinin siyasete alet edilmesinden rahatsızlık duyduğu yorumu yer aldı.
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