Samanyolu Haber /Gündem / İspanyolca Cascada yayın hayatına başladı /28 Nisan 2023 12:06

İspanyolca Cascada yayın hayatına başladı

2012 yılında Türkiye'de dijital formatta yayın hayatına başlayan ve 2013-2016 yılları arasında üç ayda bir basılı olarak da okuyucularıyla buluşan İspanyolca Cascada dergisi yayın hayatına yeniden başladı.

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Bünyesinde Çağlayan ve The Fountain dergileri ile Tughra Books, Blue Dome ve Süreyya Yayınlarını bulunduran ve Amerikalı Paramus Publishing, Inc. tarafından yayınlanan Cascada dergisi dünya çapında 500 milyondan fazla potansiyel okuyucuya sahip olan İspanyolca konuşan bir pazara hitap ediyor. 

İçerik olarak psikoloji, astronomi, eğitim, mühendislik, ekoloji, kimya, fizik, biyoloji, fizyoloji, din, tarih, zooloji, matematik, sağlık-tıp, kültür, edebiyat, evrensel insani değerlerin teşviki ve tesisi, din-bilim münasebeti, kültürler, medeniyetler ve dinler arası diyalog gibi konuları ele alan dergi okuyuculara farklı bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor. Bu konulara ek olarak, barış temelli bir birlikte yaşama kültürü oluşturmayı hedeflerken, insanı ve onun için yaratılmış kâinatı, vahiy temelli bir perspektiften anlamak için günümüzdeki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri yakından takip ediyor.


Cascada okuyucuların ilgi duyduğu konulara odaklanarak, toplumun güncel sorunlarına dair çözüm önerileri sunabileceği bir platform haline gelmesi bekleniyor. Derginin, okuyucularının zihinsel ve duygusal sağlığına dair konuları ele alması, birçok insanın günümüzde karşı karşıya kaldığı zorluklara çözüm aramak için bir fırsat sunacak.

Dergi, evrensel insan değerlerini teşvik etmek amacıyla birçok farklı konuyu ele alacak. Barış, kardeşlik, hoşgörü, adalet, insani değerler, çevre sorunları, kadın hakları gibi konular, Cascada'nın ele alacağı zengin içerikler arasında yer alacak. Bu sayede dergi, okuyucularına dünya genelinde yaşanan sorunlara dair farklı bir bakış açısı sunacak.
Dergiye www.revistacascada.com adresinden ulaşılabilir.

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