Terör saldırısı uyarısının ardından şimdi de IŞİD paniği: Ruhani ve sivil liderlere suikast...

Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAP) ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni cemaat başkanlarının bulunduğu bir gruba mesaj attı.







Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre mesajında, “Moralinizi bozmak istemem fakat aldığım duyumları size iletmek zorundayım” diyen Şirinoğlu, “Askeri eğitim almış üç DEAŞ militanı ülkeye giriş yapmış. Amaçları Ruhani ve sivil liderlere ses getirecek suikast girişimi. Bu nedenle toplu kültürel gösterilere okullara dikkat etmemiz lazım. İmkan dahilinde tedbirimizi alalım. Cemaatleri ilgilendiren etkinliklere 2-3 aya kadar ara vermemizde fayda var. Bu nedenle 6 Şubat’taki toplantımızı iptal ediyorum. Bu zaman zarfında tüm dernek faaliyetlerini de kişiler yakalanana kadar yapmamanızı tavsiye ederim” diye yazdı.





KORUMA SAYISINI ARTTIRDI

Bedros Şirinoğlu’nun bu mesajı cemaat başkanlarında büyük bir panik yarattı. Söz konusu mesaja ilişkin Şirinoğlu konuştu. Şirinoğlu, söz konusu mesajı cemaat başkanlarına kendisinin attığını doğrulayarak, “Dün Emniyet bana verdiği koruma sayısını arttırdı. Söz konusu saldırı bilgisi korumalarıma verilmiş. Şu an 4 ayrı korumam var. Ben tedirgin değilim. Devletimiz gereken önlemi almıştır. Bu kişileri yakalar. Üzüldüğüm şey uyardığım cemaat liderlerinin bunu yayması. Cemaat başkanlarına attığım mesajımın devamında ‘ortalığı paniğe vermeyin. Etkinlikleri domuz gribi vs var diyerek erteleyin’ dedim” ifadelerini kullandı.





Şirinoğlu’nun saldırı iddiası sorulan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “Bize ulaşan böyle bir bilgi yok. Ancak yabancı ülkelerin basında yer hareketliliği mevcut” bilgisini verdi.