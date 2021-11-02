Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye otogaz kuyruğunda /02 Kasım 2021 11:43

Türkiye otogaz kuyruğunda

CHP’yi yıllardır 70’lerdeki gaz kuyruklarıyla vuran AKP’nin zam bombardımanı ülkeyi benzinliklerde kuyruğa soktu. Litre fiyatı 49 kuruş zamlanan otogaz için kuyruk bekleyenlerin görüntüleri viral oldu

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 Tayyip Erdoğan, CHP’yi sık sık iktidarda olduğu 1970’lerdeki yağ ve gaz kuyruklarıyla eleştiriyor. O günün Türkiye’si ile günümüzü kıyaslayan Erdoğan “Bay Kemal’in izinden gittiği kişiler vardı. Burada bulunanlar yağ, benzin, gaz kuyruklarını hatırlarlar. En basit ihtiyaç maddelerinin aranıp bulunamadığı zamanlarda iktidarda CHP vardı” diye konuştu.

AKP iktidarının zam bombardımanının ardından kuyruklar geri geldi. Son olarak otogaza bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde zam yapıldı.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, LPG’ye 49 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Yapılan zam, pompa fiyatına yansıtılacak. EPGİS’den yapılan açıklama şöyle: “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto Gazda 49 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”

BİR AYDA ÜÇÜNCÜ ZAM
Yarından itibaren otogazın litre fiyatı 49 kuruşluk zamla 7 liraya yaklaşacak. 2 Ekim’de de otogaza 71 kuruşluk zam gelmişti. Böylece otogaza son 1 ayda 3 kez zam gelmiş oldu.

İstanbul’da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,58-6,66 liraya yükselecek. Ankara’da 6,73, İzmir’de 6,52 liraya çıkacak.

Zammın pompaya yansıyacağı gece yarısından önce birçok araç sürücüsü benzinliklere akın etti. Benzinliklerin önünde uzun araç kuyrukları oluşurken, o anları vatandaşlar sosyal medyadan paylaştı.
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