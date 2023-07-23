Twitter’ın kuşu tarihe karışıyor

Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alındıktan sonra eski günlerini arayan Twitter’ın meşhur logosu da değişiyor.





Platformu kendi elinde oyuncağa çeviren Musk, logonun değişeceğini Twitter hesabından duyurdu.





Musk paylaşımında, “Yavaş yavaş tüm kuşlardan kurtulmalıyız” ifadesini kullandı. Musk’a göre bu değişim aslında uzun süre önce olmalıydı.



