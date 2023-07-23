İtalya’ya 5,3 ton kokain taşıyan geminin 8’i Türk 15 mürettebatı gözaltında

İtalya Mali Polisi, geçen Salı gecesinden Çarşamba sabahına kadar süren operasyonda ülkede tek seferde en büyük kokain miktarının ele geçirildiğini açıklamıştı. Güvenlik güçleri, Palau bayraklı ‘Plutus’ isimli yük gemisinin 5.3 tonluk kokaini Sicilya adası açıklarında paketler halinde denize bıraktığını, ardından da bu paketlerin İtalya’dan kalkan bir balıkçı teknesine doldurulduğunu belirlemişti.





Balıkçı teknesi kokain yüküyle birlikte İtalya kıyılarına dönmeye çalışırken durdurulmuş ve 5 kişi gözaltına alınmıştı. Balıkçı teknesinde gözaltına alınanların 2’sinin Tunus vatandaşı, diğerlerinin ise İtalya, Fransa ve Arnavutluk uyruklu oldukları açıklanmıştı.





Plutus gemisi de kargoyu denize bıraktıktan sonra son destinasyonu olan Türkiye’ye doğru açılırken durduruldu ve Sicilya’daki Termini Imerese limanına çekildi. Limana yanaşmasının ardından dün gemiye el koyulduğu ve 15 kişilik mürettebatın tamamının gözaltına alındığı açıklandı.



