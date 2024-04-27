Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşek açıkladı: KDV artışı yapıldı mı? /27 Nisan 2024 19:05

Mehmet Şimşek açıkladı: KDV artışı yapıldı mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, lokanta ve kafelerde satılan yiyecek ve içeceklerdeki KDV'lerin artırıldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

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Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile KDV oranlarında herhangi bir artış olmazken, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, lokanta ve kafelerde satılan yiyecek ve içeceklerdeki KDV'lerin artırıldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. "KDV artışı yapılmadı" ifadelerini kullanan Şimşek, İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren varandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Düzenlemeye göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplayacak.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

Tebliğ, mayıs ayı başında yürürlüğe girecek.
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